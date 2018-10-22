Украина В Киеве подорожали хлеб, алкоголь и масло

2018-10-22 21:00 222

 

С начала года в Киеве подорожал определенный перечень социальных продуктов питания. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

В частности, выросли цены на хлеб - в среднем на 12,3%. Также подорожало масло сливочное - на 6,9%, молоко - на 5,7%, масло подсолнечное - на 2,4%, макаронные изделия - на 9,5%.

При этом, подешевели сахар и яйца - на 3,7% и 7,3% соответственно.

Алкоголь и сигареты в среднем подорожали на 12,6%.

Напомним, как писал УНН, в Украине планировали поднять акцизы на алкоголь, однако соответствующее предложение правительства в парламенте не поддержали.

Также напомним, что последнее подорожание алкоголя связано с пересмотром МРЦ.

Минимальные цены на спиртное выросли на 12%. Эксперты тогда отмечали необходимость такого шага с целью противостояния "серому" рынку алкогольной продукции.

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