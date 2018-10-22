Мир Медик: Поздний отход ко сну приводит ко многим болезням

2018-10-22 22:00 183

Президент Украинской ассоциации медицины сна, сомнолог Юрий Погорецкий рассказал, что поздний отход ко сну приводит к нарушениям в работе эндокринной системы, ослабляет иммунитет, вызывает депрессию, а также способствует раннему развитию болезней Паркинсона и Альцгеймера.

"Интернет убивает наш сон. Надо четко понять: в 22 часа ложимся - в 6 подъем, и все наши таланты раскроются максимально - сколько их у нас есть. Если мы будем портить себе сон, и сидеть в интернете до 1-2 ночи, потребляя информационный мусор, тогда долго не вытянем, будет беда" - отметил медик.

По его словам, люди, которые невовремя ложатся спать, склонны к депрессии, сонливости, засыпанию за рулем. Кроме того, они чаще думают о суициде.

"Паркинсон, Альцгеймер, старческий маразм начинаются как раз в молодости, когда ночные дежурства, подработки на трех работах, поздно ложимся, поскольку в общежитии по 4-5 человек - невозможно заснуть нормально. Наша старость закладывается в молодости. Если мы хотим отодвинуть на 15-20 лет Альцгемера, Паркинсона, надо беречь сон смолоду", - добавил сомнолог.

Он подчеркнул, что пиковый момент выработки мелатонина - гормона счастья - приходится на промежуток между 22 и 24 часами.

"Шлейф" этого гормона действует еще до 3-4 часов ночи, однако в 23 часа концентрация гормона в 5 раз выше, чем под утро.

Он также добавил, что гормон мелатонин влияет на работу всей эндокринной системы, иммунитета, а также обеспечивает спокойствие и равновесие человека. Кроме того, он помогает в развитии талантов, обеспечивает похудение человека. Так, по мнению медика, нормализация сна позволяет сбросить лишний вес без всяких диет.