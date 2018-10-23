Политика Премьер Гройсман снова заговорил о рыночной цене на газ для населения

2018-10-23 10:11 264

Неэкономный премьер Владимир Гройсман заявил, что вопрос об очередном повышении на 35% цены на газ для населения не стоит. Газ подорожает чуть меньше - почти на 25% (будем платить почти 9 грн за куб против нынешних 7 грн).

Правительство более года вело переговоры с Международным валютным фондом, чтобы найти оптимальное решение и не поднимать цену на газ для населения.

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"Я с прошлого года вел переговоры с МВФ и хотел вообще снять этот вопрос с повестки дня. Почему? Потому что я понимаю, что для людей это жизненно важный ресурс.

У нас достаточно холодные зимы и люди его используют для обогрева и бытовых нужд, а если мы посмотрим на доходы украинских граждан, увидим, что пока они не являются такими высокими, которые бы могли дать возможность платить рыночную цену на газ. И в любой рыночной цене надо всегда понимать социальный аспект", - сказал Гройсман в эфире телеканала ICTV.

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Он напомнил, всего на эти переговоры ушел год и три месяца, именно столько удавалось удерживать цену на газ.

"Повышение цены на газ - вынужденный шаг, который должен привести к тому, что мы сможем работать с международными финансовыми рынками, обслуживать долги и таким образом будем обеспечивать стабильность и развитие национальной экономики", - отметил премьер-министр.

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Напомним, поднимая тариф на газ с 3,19 грн за кубометр до 7 грн., премьер Владимир Гройсман со всей ответственностью публично заявлял, что это последнее подорожание и потребности в дальнейших повышениях нет. Однако, прошло немногим более года и он передумал.

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