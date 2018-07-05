Для чего нужна циничная игра в повышение тарифов на газ Игорь Синчук

2018-07-26 15:02 231

Интересно, одному мне навязчиво кажется, что занудная история (или истерия) чиновников из Кабмина пана Гройсмана на тему «МВФ нас сильно заставляет/принуждает повышать тариф на газ, а мы о народе беспокоимся и удерживаем их изо всех сил» не более чем мыльная опера. Без начала, конца, полностью лишенная логического сюжета.

Буквально с начала года нас то запугивают злым МВФ и подорожанием, то бравурно рапортуют, что кошмарное повышение газовых тарифов перенесено. То до 1 апреля, то до начала лета, то теперь до 1 сентября. Разумеется, зрады, о которой беснуются боты в Соцсетях тут нет. Однако, по большому счету нет и никакой перемоги. Эксперты уже устали твердить, что конкретно повышения цены газа Фонд не требует и не требовал никогда.

Как наш заемщик, МВФ лишь добивается одной цели, чтобы стране не обанкротилась, была платежеспособной хотя бы гипотетически. Соответственно, в перспективе могла начать возвращать долги. А уж каким способом официальный Киев сумеет выбраться из экономической пропасти, их не особо заботило.

Следуя такой логике, к примеру, я чтобы получить кредит на авто в банке, повышу свою платежеспособность, полностью перестав оплачивать услуги ЖКХ. На бумаге для банка я сразу же стану более выгодным клиентом. Только вот в ЖЭКе, горсвете и горгазе этого наверняка не оценят.

Если же на минутку поверить министрам, что «МВФ требует», то получается довольно циничная картина. Фонд давит на украинскую власть, чтобы по средствам тарифов залезть в карман к рядовым гражданам, многие из которых существуют за чертой бедности. Но почему-то МВФ совсем не замечает премии на 46,3 миллиона долларов, которые руководство НАК Нафтогаза само себе щедро выписало. Также не обращает никакого внимания на сотни депутатов, которые имея доходы в сотни тысяч гривен, исправно получают материальную помощь, компенсацию аренды жилья и прочее. Только за первые две недели этого месяца, напомню, нардепы вытащили из бюджета 16 миллионов гривен в виде отпускных.

И на фоне этого нам навязывают мысль, что вся проблема якобы в каких-то злобных требованиях МФВ. Люто ненавидеть и винить в повышении тарифов нужно именно их, а не Гройсмана, который при повышении тарифов с 3 гривен до почти 7 грн. прямым текстом обещал, что подорожание окончательное и последнее. Ему и его команде, по официальной версии, сегодня мы все должны быть бесконечно благодарны за то, что газ не подорожает аж до 1 сентября. Какая щедрость! А как же быть после первого сентября, когда собственно начнется отопительный сезон и расход газа вырастет на порядок?

Единственным вменяемым ответом, на мой взгляд, будет весной следующего года пойти на выборы и сделать так, чтобы авторы вышеуказанного сериала «МВФ требует/заставляет» больше в политику не попали. Таким место не в правительственном квартале столицы, а в материалах расследований НАБУ, ГПУ и т.п.