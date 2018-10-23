Украина фото Массовое ДТП в Киеве - на бул. Леси Украинки автокран потрощил 17 автомобилей

2018-10-23 11:12 285

Сегодня на бульваре Леси Украинки в Киеве произошло масштабное ДТП с участием 17 автомобилей.

Как сообщили в полиции Киева, по предварительным данным, автокран врезался в автомобиль, который, в свою очередь, врезался в другие машины. В результате столкновения один человек пострадал.

По словам водителя автокрана, у него отказали тормоза. В полиции сообщили, что проверят эту информацию.

Движение транспорта в районе ДТП, которое произошло недалеко от Бессарабского рынка, остановилось. Заторы наблюдаются на бульваре Леси Украинки в сторону центра от пересечения с бульваром Дружбы народов.