Мир Эрдоган заявил, что убийство Хашогги было спланированным

2018-10-23 16:46 147

Саудовский журналист Джамал Хашогги "стал жертвой зверского преступления", отметил президент Турции Реджеп Эрдоган.

Убийство оппозиционного к саудовским властям журналиста Джамала Хашогги в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле было спланированным, сказал президент Турции Реджеп Эрдоган 23 октября на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития, сообщает Анадолу. Он подчеркнул, что Хашогги "стал жертвой зверского преступления".

По словам Эрдогана, накануне убийства две группы лиц, причастных к преступлению, посетили генконсульство и Белградский лес в Стамбуле, а также район Ялова, который находится в пригороде. "Если саудовская сторона утверждает, что тело Хашогги было передано соучастнику преступления в Турции, то нужно раскрыть личность этого преступника. Эр-Рияд обязан назвать его имя", – заявил турецкий президент.

Он предложил, чтобы суд над 18 лицами, задержанными в Саудовской Аравии по этому делу, прошел в Стамбуле. По словам Эрдогана, несмотря на то, что преступление было совершено в здании дипмиссии Саудовской Аравии, на Анкаре лежит особая ответственность, так как жертвой преступления стал всемирно известный журналист. Президент Турции добавил, что убийство Хашогги актуализировало необходимость пересмотра Венской конвенции о консульских сношениях, которая предусматривает, что консульские помещения неприкосновенны. Хашогги пропал 2 октября 2018 года после того, как отправился в Генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для получения документов о разводе. В консульстве изначально заявили, что Хашогги провел там недолгое время, после чего покинул дипучреждение. 16-го и 17 октября турецкие правоохранители провели обыск в консульстве.

Сообщалось, что во время следственных действий были обнаружены "определенные улики", свидетельствующие, что там был убит Хашогги. Они также провели обыск в резиденции консула Мухаммеда аль Утейби. Как минимум пять человек, которых турецкая полиция подозревает в причастности к исчезновению Хашогги, связаны с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом, писало 16 октября издание The New York Times. 20 октября власти Саудовской Аравии подтвердили, что журналист Хашогги был убит в консульстве страны в Стамбуле. Саудовский прокурор сказал, что по делу об убийстве задержаны 18 граждан Саудовской Аравии, в отставку отправили высокопоставленного сотрудника разведки страны генерала Ахмеда Асири и судебного советника Сауда аль-Кахтани.

Министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр заявил 21 октября, что агенты спецслужб "вышли за пределы своих полномочий", совершив убийство журналиста и попытавшись это скрыть. Аль-Джубейр уверял, что наследный принц Мухаммед не причастен к убийству. 59-летний Хашогги неоднократно критиковал власти Саудовской Аравии, в частности наследного принца. Он вел собственную колонку в Washington Post. Журналист покинул Саудовскую Аравию в 2017 году после ареста нескольких близких друзей.