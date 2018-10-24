Украина Когда осень превратится в зиму, и что обещают на выходных

2018-10-24 17:30 180

 

Как сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook, самые сложные погодные условия ожидаются уже в середине этой недели.

Синоптик также отметила, что самыми сложными на этой неделе в Украине будут среда и четверг — ожидается дождь и штормовой ветер. В восточных и северных областях временами возможен мокрый снег.

24-25 октября в Украине ворвется циклон с северо-запада Европы. Соответственно, будет: дощить, также возможен сильный ветер, дальнейшее похолодание уже везде до + 5 + 10 градусов, на юге + 8 + 12 градусов. В ночные часы — до небольших минусов. Возможен мокрый снег! Диденко еще раз напоминает, что 24-25 октября в Украине ворвется циклон.

24-25 октября доставайте толстые пуховики с капюшоном и практически зимние ботинки и не паркуют машины под старыми деревьями и билбордами: днем ​​не выше +6, +7 градусов, дождь бить сильным штормовым северо-западным ветром, при приближении температуры воздуха до +1+ 3 градусов кое возможен мокрый снег.

26 октября — выравнивание синоптической ситуации, циклон покинет пределы Украины.

27-28 октября, выходные — солнце вытеснит осадки, везде снова потеплеет.В конце недели погода успокоится, выходные в столице снова «появится солнце и потеплеет до + 14 + 19 градусов.

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