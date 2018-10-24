Луна является одним из самых загадочных спутников Земли. Каждый месяц полная Луна может существенно менять наш повседневный ритм. Однако существуют приметы и суеверия, которые помогут находиться в ладу с мистической планетой и даже привлечь удачу.

Приметы и суеверия в полнолуние

  • Увидев полную Луну, подержите в руке кошелек или деньги
  • Чтобы стать богатым, лучше не начинать новую работу в полнолуние, но все старые дела должны быть закончены
  • Если увидеть полную Луну через правое плечо - это к счастью
  • Чтобы сохранить красоту, женщина должна спать в зоне, скрытой от лунных лучей света
  • Чтобы в любовных отношениях все ладилось, нужно в полнолуние проделать следующее: крепко связать два носка, мужской и женский, положить перед сном под свою подушку и спать так до утра
  • В полнолуние нельзя стричь волосы и ногти
  • В полнолуние нельзя делать предложение руки и сердца - брак будет недолгим или несчастливым
  • Лучшее время для предложения - на растущей Луне
  • Кольца для свадьбы так же в полнолуние не покупают
  • Первый поцелуй, случившийся в полнолуние, прочит счастливые и долгие отношения.