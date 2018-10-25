Украина Супрун уверяет, что причина осенней депрессии в темноте и горячем какао

2018-10-25 14:15 147

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун дала ряд советов, как избежать осенней хандры. 

"Если вечера с какао и под одеялом становятся желанным завершением дня - обратите внимание. Во-первых, это может означать, что вас атакует осенняя хандра. Во-вторых, такой отдых может сделать вас еще более слабыми!" – пишет  Супрун в Facebook.

В холодное время года человек меньше радуется и больше хочет спать. Упадок сил напрямую связан с отсутствием достаточного количества света.

"В то время, когда дни становятся все короче и холоднее, у нас остается меньше энергии и сил на ежедневные дела. В этом мы можем винить свет, а точнее его отсутствие в холодное время года. Ведь когда нашему мозгу не хватает света, он образует меньше серотонина - вещества, что держит нас в тонусе и дарит ощущение радости и счастья. Зато мелатонин, гормон, что должен выделяться ночью и помогает нам засыпать, - образуется гораздо дольше. У нас сдвигаются биоритмы", - объяснила Супрун.

В связи с этим она дала ряд советов, которые помогут легче пережить холод и недостаток света.

По словам и.о. министра, яркий свет и частое пребывание днем на улице помогут простимулировать мозг и заставят его вырабатывать серотонин, а общение – мощный стимулятор мозга. Она предлагает быть физически активными и следить за своим рационом, подчеркивает, что шоколад, вопреки распространенному мнению, не поможет "взбодриться".

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