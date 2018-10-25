Мир Европарламент ввел полный запрет на пластиковую посуду, пакеты и ватные палочки

2018-10-25 13:46 57

Европарламент проголосовал (571 депутата "за", 53 "против") за полный запрет пластиковой посуды и других одноразовых предметов из пластика на территории всего Евросоюза. Эти предметы будут запрещены в ЕС с 2021 года, когда новый закон вступит в силу.

Помимо одноразовых столовых приборов и пакетов, на территории ЕС запретили ватные тампоны, ватные палочки, трубочки-соломинки для питья, пластиковые мешалки для коктейлей и палочки для воздушных шаров.

Другие пластиковые изделия, от которых не так просто отказаться, такие как бутылки для напитков, одноразовые коробки для бургеров, пищевые контейнеры для фруктов, овощей, десертов или мороженого, необходимо будет собирать отдельно и перерабатывать в объеме 90% до 2025 года. К 2025 году их использование должно быть снижено на 25%.

Кроме того, на 50% к 2025 году и на 80% к 2030-му должно быть снижено использование сигаретных фильтров с содержанием пластика. Ученые подсчитали, что один окурок может загрязнять от 500 до 1000 литров воды, на его разложение требуется до 12 лет. Это второй источник загрязнения окружающей среды после пластиковой посуды.

Как сообщает BBC, также парламент ЕС поддержал предложение Еврокомиссии обязать производителей пластиковых рыболовных снастей и табачные компании покрывать затраты на утилизацию своей продукции, а производителей гигиенических прокладок, влажных салфеток и воздушных шариков - указывать на этикетке срок разложения продукта.

В январе этого года Евросоюз принял первую общую стратегию по переработке пластика. Она предусматривает, что вся пластиковая упаковка в ЕС до 2030 года должна стать перерабатываемой, потребление одноразовых пластмасс будет сокращено, а использование микропластиков будет ограничено. В мае Еврокомиссия предложила ограничить использование десяти наименований пластиковых изделий одноразового использования, которые загрязняют пляжи Европы и ее моря.

Запрет на одноразовые пластиковые изделия должен способствовать решению проблемы загрязнения Мирового океана. На пластик приходится 80% всего мусора в Мировом океане. Ученые уже давно бьют тревогу и предупреждают: если ничего не предпринять, к 2050 году в океане будет больше пластика, чем рыбы.

Эксперты подсчитали, что ежегодно европейцы генерируют 25 млн тонн пластиковых отходов, из которых менее 30% идет на переработку.