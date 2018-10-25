Украина На выходных Украина переходит на зимнее время - переводим на час назад

2018-10-25 15:45 120

Уже в ближайший уикенд, Украина традиционно перейдет с летнего на зимнее время. В ночь на воскресенье, 28 октября нужно будет перевести стрелку часов на час назад.

Перевод часов происходит в соответствии с постановлением Кабинета министров от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

"Ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на 1:00 вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на 1:00 назад", - говорится в документе.

Ранее президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз планирует отменить перевод часов на летнее и зимнее время.

Решение по этому вопросу было принято после того, как большинство опрошенных граждан ЕС заявили, что перевод часов следует отменить. После этого в Минэкономразвития заявили, что подобное решение вслед за ЕС может быть принято и в Украине.

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