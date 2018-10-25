Мир Стало известно содержимое бомб, разосланных политикам США

2018-10-25 18:18 75

Бомбы, которые на протяжении последних нескольких дней разослали по адресам американских политиков и чиновников, оказались похожими по содержанию - в них действительно были поражающие элементы. Об этом пишет NBC New York.

Сообщается, что сами взрывные устройства были сделаны из пластиковой трубы, внутри нее располагался таймер, созданный из цифровых часов, а также порошок, полученный из пиротехнических изделий.

Также внутри труб в роли поражающего элемента было битое стекло. К взрывным устройствам были приделаны батарейки. Несмотря на это, эксперты не утверждают, что бомбы действительно могли бы быть приведены в действие.

Отметим, что бомбы были обнаружены в зданиях экс-президентов Билла Клинтона, Барака Обамы, бизнесмена Джорджа Сороса, а также в офисе CNN. Посылка с ней была адресована бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану, который сейчас выступает экспертом для CNN.