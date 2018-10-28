Украина Супрун назвала универсальное средство от хронических болей в спине, при стрессе и от хандры

2018-10-28 00:47 168

 

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун расказала украинцам о йоге. По ее мнению йога является эффективным средством борьбы с болью в спине, помогает оставаться подвижными людям даже с хронической болью. Это прекрасный вариант физической активности, который помогает держать тело и разум в тонусе.

Об этом Ульяна Супрун написала на своей странице в соцсети Facebook.

Йога имеет множество направлений и школ, которые включают изучение техник дыхания, медитации и различных динамических и статических позиций, позволяющих влиять на множество мышечных групп, отметила Супрун. "Такая активность имеет много преимуществ для психического здоровья", - добавила и.о. министра здравоохранения.

По словам Супрун, йога также помогает бороться с хандрой - благодаря уменьшению гормона стресса кортизола. Кроме того, вследствие занятий йогой улучшается качество сна, укрепляется сердечно-сосудистая система. Регулярные упражнения мотивируют следить за сбалансированностью питания, улучшают баланс и координацию.

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