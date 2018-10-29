Украина В пригороде Киева снова подорожает проезд в маршрутках - когда и на сколько

2018-10-29 22:00 291

На этой неделе частные перевозчики могут увеличить стоимость проезда в маршрутках Киева и пригорода. Об этом во время пресс-конференции сообщил директор компании "Трансгруп" Владимир Назаренко.

"Основной причиной увеличения стоимости проезда является то, что за последний месяц топливо подорожало более чем на 20% - на 6 грн. Это не может не сказаться на работе транспортных предприятий. Думаю, что к концу этой недели ситуация прояснится. В ближнем пригороде, думаю, на много не подорожает - будет где-то 1-2 гривны. Возможно, немного больше", - рассказал он.

Назаренко также отметил, что кроме подорожания топлива, на стоимость проезда влияет приобретение подвижного состава, которое, согласно договорам с городом, должно быть экологического стандарта не ниже Евро-5. В то же время эксперт по вопросам транспортного моделирования Дмитрий Беспалов заявил, что это будет не последнее подорожание, поскольку "они будут являться консервантом текущей ситуации".

Стоит отметить, что частные перевозчики по всей стране принялись поднимать тарифы на пассажирские перевозки. До конца года городские маршрутки в разных городах подорожают в среднем на 1–3 грн, пригородные автобусы — на 10–20 грн. Как говорят эксперты, такое повышение цен не всегда обоснованное, а тарифы устанавливаются "с потолка", нередко с учетом негласного "интереса" чиновников.