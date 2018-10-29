Украина В пригороде Киева снова подорожает проезд в маршрутках - когда и на сколько

2018-10-29 22:00 291

 

На этой неделе частные перевозчики могут увеличить стоимость проезда в маршрутках Киева и пригорода. Об этом во время пресс-конференции сообщил директор компании "Трансгруп" Владимир Назаренко.

"Основной причиной увеличения стоимости проезда является то, что за последний месяц топливо подорожало более чем на 20% - на 6 грн. Это не может не сказаться на работе транспортных предприятий. Думаю, что к концу этой недели ситуация прояснится. В ближнем пригороде, думаю, на много не подорожает - будет где-то 1-2 гривны. Возможно, немного больше", - рассказал он.

Назаренко также отметил, что кроме подорожания топлива, на стоимость проезда влияет приобретение подвижного состава, которое, согласно договорам с городом, должно быть экологического стандарта не ниже Евро-5. В то же время эксперт по вопросам транспортного моделирования Дмитрий Беспалов заявил, что это будет не последнее подорожание, поскольку "они будут являться консервантом текущей ситуации".

Стоит отметить, что частные перевозчики по всей стране принялись поднимать тарифы на пассажирские перевозки. До конца года городские маршрутки в разных городах подорожают в среднем на 1–3 грн, пригородные автобусы — на 10–20 грн. Как говорят эксперты, такое повышение цен не всегда обоснованное, а тарифы устанавливаются "с потолка", нередко с учетом негласного "интереса" чиновников.

Еще по теме

ТРАГЕДИЯ Воспитательница киевского детсада утопила в озере своих детей из-за развода с мужем

2018-10-29 11:41 540

КАРТА Бабье лето: На большей части Украины сегодня будет тепло и солнечно

2018-10-29 11:14 321

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2018-10-29 08:39 496557

В Киеве сильно избили политика из Радикальной партии - сломали нос и челюсть

2018-10-26 15:31 19572

Еще новости в разделе "Украина"

В пригороде Киева снова подорожает проезд в маршрутках - когда и на сколько

2018-10-29 22:00 291

В Украине хотят штрафовать за задержку зарплаты: как это будет

2018-10-29 21:30 357

Украинцев ожидают новые правила прописки: что важно знать

2018-10-29 20:30 747

Как оформить субсидию через Интернет: пошаговая инструкция

2018-10-29 17:30 486
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В пригороде Киева снова подорожает проезд в маршрутках - когда и на сколько 2018-10-29 22:00 291
В Украине хотят штрафовать за задержку зарплаты: как это будет 2018-10-29 21:30 357
Украинцев ожидают новые правила прописки: что важно знать 2018-10-29 20:30 747
Как оформить субсидию через Интернет: пошаговая инструкция 2018-10-29 17:30 486

Лента

22:00 В пригороде Киева снова подорожает проезд в маршрутках - когда и на сколько
21:30 В Украине хотят штрафовать за задержку зарплаты: как это будет
21:00 Россия пригрозила Европе последствиями, если США выйдут из ракетного договора
20:30 Украинцев ожидают новые правила прописки: что важно знать
20:00 30 или даже 35: эксперты рассекретили планы доллара до конца года
19:30 В Европе решили отложить отказ от перехода во времени
18:30 ''Это заставило'': Роналду назвал причину ухода из "Реала"
18:00 Меркель отказалась идти в канцлеры на пятый срок
17:30 Как оформить субсидию через Интернет: пошаговая инструкция
17:00 В РФ придумали ответ на вступление Украины в НАТО