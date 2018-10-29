Мир Россия пригрозила Европе последствиями, если США выйдут из ракетного договора

2018-10-29 21:00 336

 

Решение США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) повлечет серьезные последствия, в первую очередь для Европы. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с министром обороны Греции Паносом Камменосом.

"Нас интересует реакция Европы на это решение США о выходе из ДРСМД. И хотелось бы, чтобы Европа знала и понимала последствия, которые будут в случае размещения ракет средней дальности на территории Европы", - сказал Шойгу.

"Что касается ракет средней и меньшей дальности, как нам кажется, не все в Европе понимают, что это решение повлечет серьезные последствия и для Европы в том числе, а если говорить точнее, то для Европы – в первую очередь. И нам кажется, было бы очень правильным более широкое обсуждение в рамках НАТО и ЕС этого решения", - подчеркнул министр.

Ранее в комментарии сайту "Сегодня" военный эксперт Олег Стариков сказал, что Украина может выиграть в случае выхода США из ДРСМД с Россией.

"Больше всех проиграют (если американцы выйдут из ДРСМД) страны Западной Европы и Китай. Выиграют от выхода из Договора, в первую очередь сами Штаты, а во-вторых – Украина. Потому что у нас разрабатывается ракета "Гром-2". Согласно ДРСМД, она не может лететь свыше 500 км. Но если будет расторгнут этот договор, то Украина сможет сделать ракету (это может реализовать наш "Южмаш"), способную бить до 1 тыс. км (500-700 км и более, в зависимости от характеристик двигателя). Тогда и такая ракета будет, образно говоря, достреливать до Москвы. То есть, это будет оружие сдерживания. Украина только выиграет от разрыва ДРСМД. Тогда Украина сможет официально производить такую ракету, и она будет нацелена на Россию как оружие сдерживания. Однако сейчас, кто бы там что ни говорил, такую ракету нам создать не дадут", – сказал он.

По словам Старикова, сейчас все идет по плану Вашингтона, а военно-промышленный комплекс США ждет, когда Договор расторгнут. Ожидает этого и ряд стран Восточной Европы (например, Румыния и Польша), а также Балтии. Штаты тогда смогут поставить и разместить там ракеты малой и средней дальности.

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