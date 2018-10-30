Украина В полиции назвали реальные причины взрыва в Печерском районе Киева

2018-10-30 09:42 183

Стали известны причины взрыва в Печерском районе Киева. Как оказалось, ЧП не связано с криминалом или взрывными устройствами.

По данным пресс-службы столичной полиции, взрыв на улице Ивана Кудри произошел из-за замыкания высоковольтного силового кабеля.

В полиции сообщили, что на месте происшествия работали аварийные службы. Кабель обесточен, угрозы для киевлян нет.

Напомним, ранее в Соцсетях сообщалали, что в центре Киева произошел взрыв. На месте были замечены три "скорые", две пожарные и 12 машин полиции.