Мир Трамп планирует отменить гражданство по рождению

2018-10-30 19:30 294

 

Президент США Дональд Трамп планирует подписать указ, который отменит автоматическое принятие в американское гражданство родившихся на территории США детей нелегалов или неграждан. Об этом сообщает Axios.

"Мы - единственная страна в мире, в которую человек может приехать, родить ребенка, и этот ребенок будет иметь гражданство США со всеми его привилегиями. Это просто смешно, и это должно закончиться", - заявил сказал Трамп.

По его словам, администрация работает над подготовкой указа на эту тему. Президент пояснил, что, по мнению его советников, для отмены автоматического предоставления гражданства рожденным на территории Америки детям не нужно вносить никаких поправок в Конституцию.

"Мне всегда говорили, что для этого нужна конституционная поправка. Угадайте, что? Она не нужна", - сказал Дональд Трамп.

"Все лица, родившиеся или натурализованные в Соединенных Штатах и подчиненные юрисдикции оных, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором они проживают", - утверждает 14-я поправка к американской Конституции.

Однако издание приводит оценки представителей правого политического спектра, в том числе юристов, которые считают, что 14-я поправка касается детей, рожденных от граждан США и не распространяется на детей неграждан или незаконных мигрантов. Например, ученый-конституционалист Джон Истман полагает, что эта статья Конституции США неправильно применялась несколько десятков лет.

Он считает, что "подчинение юрисдикции США" распространятся только на держателей грин-карт и граждан. Он также добавил, что до 1960-х годов эта статья никогда не применялась в отношении детей неграждан или людей без документов.

Майкл Антон, бывший сотрудник администрации Трампа, считает, что президент мог бы через исполнительный приказ "указать федеральным агентствам, что дети неграждан не являются гражданами". Другие собеседники издания указывают, что судьба указа Трампа, если он выйдет в максимально жестком варианте, наверняка будет рассматриваться в судах.

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