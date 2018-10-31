Украина В Киеве умер создатель Острова сокровищ, капитана Врунгеля и Доктора Айболита

2018-10-31 09:10 216

В Киве в возрасте 87 лет скончался знаменитый украинский художник-мультипликатор, режиссер и сценарист Давид Черкасский.

Как сообщил  в Facebook его близкий друг Александр Меламуд, художник скончался в больнице спустя два месяца после госпитализации из-за инсульта.

Среди наиболее известных режиссерских работ Давида Черкасского – 14 картин, среди которых в частности: Остров сокровищ, Приключения капитана Врунгеля и Доктор Айболит.

В 2010 году Давиду Черкасскому было присвоено звание Народного артиста Украины.

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