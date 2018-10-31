Украина КАРТА В Киеве перекрыли Харьковское шоссе - требуют отопления, света и горячей воды

2018-10-31 10:11 183

Киевляне перекрыли движение на крупной транспортной магистрали города - Харьковском шоссе. Люди потребовали от столичной власти дать отопление и горячую воду, а также прекратить отключения света.

Жители ЖК "Мега Сити" (Днепровский район столицы) уже второй день протестуют из-за отчаяния - их уже несколько лет не подключат к теплосетям и периодически отключают электроснабжение, люди сутками сидят в потемках.

"Выключили электричество к жилом комплексе "Мега Сити" на Харьковском шоссе, в комплексе более 1 000 квартир, 6 секций по 33 этажа. Жители вышли и ждут представителей властей для решения проблемы", - сообщил активист Александр.

Он добавил, что представители властей не явились, но на место уже прибыли восемь полицейских автомобилей.

Как сообщают СМИ со ссылкой на данные ДТЭК Киевские электросети, дом отключили за долги  в размере 2,7 миллиона гривен.

Движение на Харьковском шоссе перекрыли на перекрестке с улицей Привокзальной, таким образом, фактически, акция распространилась на два района столицы - Днепровский, в котором находится "Мега Сити", и Дарницкий, где перекрыто шоссе.

Еще по теме

В Киеве умер создатель Острова сокровищ, капитана Врунгеля и Доктора Айболита

2018-10-31 09:10 219

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2018-10-31 08:41 497229

Из-за программного сбоя киевлян лишили субсидий за октябрь, обещают потом вернуть

2018-10-31 08:09 267

Киевляне в ноябре получат платежки без субсидий

2018-10-30 18:05 465

Еще новости в разделе "Украина"

КАРТА Сепаратисты Донбасса снова применили тяжелое вооружение, есть раненные

2018-10-31 10:43 129

КАРТА В Киеве перекрыли Харьковское шоссе - требуют отопления, света и горячей воды

2018-10-31 10:11 183

В Киеве умер создатель Острова сокровищ, капитана Врунгеля и Доктора Айболита

2018-10-31 09:10 219

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2018-10-31 08:41 497229
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

КАРТА Сепаратисты Донбасса снова применили тяжелое вооружение, есть раненные 2018-10-31 10:43 129
КАРТА В Киеве перекрыли Харьковское шоссе - требуют отопления, света и горячей воды 2018-10-31 10:11 183
В Киеве умер создатель Острова сокровищ, капитана Врунгеля и Доктора Айболита 2018-10-31 09:10 219
ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области 2018-10-31 08:41 497229

Лента

12:13 В МИД Украины заявили, что разрывать договор с РФ по Азовскому морю сейчас опасно
11:44 Госдеп США выделил 40 млн долларов на борьбу с кремлевской пропагандой
11:12 Дефицит госбюджета - в Казне Украины уже не хватает почти 7,5 миллиардов
КАРТА 10:43 Сепаратисты Донбасса снова применили тяжелое вооружение, есть раненные
КАРТА 10:11 В Киеве перекрыли Харьковское шоссе - требуют отопления, света и горячей воды
09:42 В Windows 10 выявили опасную уязвимость, открывающую доступ к файлам
09:10 В Киеве умер создатель Острова сокровищ, капитана Врунгеля и Доктора Айболита
ОБНОВЛЯЕТСЯ 08:41 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
фото 08:15 Максим БУЛГАКОВ, режиссер и балетмейстер-постановщик мюзикла «Алые паруса» в Одесской музкомедии: «Если мы себя преодолеем...»
08:09 Из-за программного сбоя киевлян лишили субсидий за октябрь, обещают потом вернуть