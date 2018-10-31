Украина КАРТА В Киеве перекрыли Харьковское шоссе - требуют отопления, света и горячей воды

2018-10-31 10:11 183

Киевляне перекрыли движение на крупной транспортной магистрали города - Харьковском шоссе. Люди потребовали от столичной власти дать отопление и горячую воду, а также прекратить отключения света.

Жители ЖК "Мега Сити" (Днепровский район столицы) уже второй день протестуют из-за отчаяния - их уже несколько лет не подключат к теплосетям и периодически отключают электроснабжение, люди сутками сидят в потемках.

"Выключили электричество к жилом комплексе "Мега Сити" на Харьковском шоссе, в комплексе более 1 000 квартир, 6 секций по 33 этажа. Жители вышли и ждут представителей властей для решения проблемы", - сообщил активист Александр.

Он добавил, что представители властей не явились, но на место уже прибыли восемь полицейских автомобилей.

Как сообщают СМИ со ссылкой на данные ДТЭК Киевские электросети, дом отключили за долги в размере 2,7 миллиона гривен.

Движение на Харьковском шоссе перекрыли на перекрестке с улицей Привокзальной, таким образом, фактически, акция распространилась на два района столицы - Днепровский, в котором находится "Мега Сити", и Дарницкий, где перекрыто шоссе.