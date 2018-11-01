Украина С 1 ноября в Киеве снова ограничена максимальная скорость движения - 50 км/ч

2018-11-01 14:45 84

В Киеве с четверга, 1 ноября, на 17 основных магистралях города скорость движения транспорта снова ограничат до 50 м/ч.

Ранее на этих участках разрешили ездить со скоростью 80 км/ч.

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"Для тех, кто уже привык ездить 80 км/ч по 17 основным магистралям Киева напоминаю, что с 1 ноября, согласно решению КГГА, разрешенная скорость по всем улицам города будет 50 км/ч", - сообщил замначальника патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

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Такое решение связано с тем, что в связи с приближением зимнего периода "дорожные условия в этот период уже не будут позволять двигаться с такой скоростью".

Билошицкий отметил, что разрешение двигаться со скоростью 80 километров восстановят с 1 апреля 2019 года.