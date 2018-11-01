Политика Трамп намерен отменить историческое право на гражданство по рождению в США

2018-11-02 19:34 234

Президент США Дональд Трамп заявил, что он намерен отменить гражданство по рождению в США с помощью Конгресса.

Американский лидер рассказал, что после встречи с "талантливыми юристами" убедился в возможности отмены этого закона с помощью своего указа. Однако, для отмены гражданства по рождению в США может быть достаточно и большинства после голосования в Конгрессе.

ПОРОШЕНКО ЗАГОВОРИЛ О ЗАКРЫТИИ ГРАНИЦ ДЛЯ ГАСТАРБАЙТЕРОВ - ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС

"Я бы сделал это через конгресс, потому что это постоянное решение", – подчеркнул Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен подписать документ, согласно которому порядок автоматического предоставления американского гражданства всем детям, рожденным в США, в том числе детям мигрантов, будет отменен.

АВСТРИЯ РАЗРЫВАЕТ СОГЛАШЕНИЕ С ООН ПО МИГРАНТАМ И ЗАКРЫВАЕТ ГРАНИЦЫ

Напомним, ранее вице-президент США Майк Пенс назвал право гражданства по рождению "магнитом", притягивающим в страну нелегалов.

США ПЕРЕБРАСЫВАЕТ НА ГРАНИЦУ БОЛЕЕ 5 ТЫСЯЧ СОЛДАТ, ЧТОБЫ СДЕРЖАТЬ ПОТОК БЕЖЕНЦЕВ