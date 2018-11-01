Политика Трамп намерен отменить историческое право на гражданство по рождению в США

2018-11-02 19:34 234

Президент США Дональд Трамп заявил, что он намерен отменить гражданство по рождению в США с помощью Конгресса.

Американский лидер рассказал, что после встречи с "талантливыми юристами" убедился в возможности отмены этого закона с помощью своего указа. Однако, для отмены гражданства по рождению в США может быть достаточно и большинства после голосования в Конгрессе.

ПОРОШЕНКО ЗАГОВОРИЛ О ЗАКРЫТИИ ГРАНИЦ ДЛЯ ГАСТАРБАЙТЕРОВ - ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС

"Я бы сделал это через конгресс, потому что это постоянное решение", – подчеркнул Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен подписать документ, согласно которому порядок автоматического предоставления американского гражданства всем детям, рожденным в США, в том числе детям мигрантов, будет отменен.

АВСТРИЯ РАЗРЫВАЕТ СОГЛАШЕНИЕ С ООН ПО МИГРАНТАМ И ЗАКРЫВАЕТ ГРАНИЦЫ

Напомним, ранее вице-президент США Майк Пенс назвал право гражданства по рождению "магнитом", притягивающим в страну нелегалов.

США ПЕРЕБРАСЫВАЕТ НА ГРАНИЦУ БОЛЕЕ 5 ТЫСЯЧ СОЛДАТ, ЧТОБЫ СДЕРЖАТЬ ПОТОК БЕЖЕНЦЕВ

Еще по теме

Лукашенко вдруг пообещал стать самым честным партнером для США

2018-11-02 23:59 774

Австрия разрывает соглашение с ООН по мигрантам и закрывает для них границы

2018-11-02 23:08 450

В США впервые с 2013 года убийцу казнили на электрическом стуле

2018-11-02 14:13 378

Трамп увеличил госдолг США почти на два триллиона долларов, обещает все вернуть

2018-11-02 11:14 297

Еще новости в разделе "Политика"

В Португалии запретили использовать диких животных в цирковых представлениях

2018-11-02 20:28 207

Трамп намерен отменить историческое право на гражданство по рождению в США

2018-11-02 19:34 234

Стало известно, почему все компании Порошенко не попали под санкции РФ

2018-11-02 17:31 459

"Пусть другие берут на себя ответственность", - Меркель назвала причину ухода из политики

2018-11-02 12:41 447
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

В Португалии запретили использовать диких животных в цирковых представлениях 2018-11-02 20:28 207
Трамп намерен отменить историческое право на гражданство по рождению в США 2018-11-02 19:34 234
Стало известно, почему все компании Порошенко не попали под санкции РФ 2018-11-02 17:31 459
"Пусть другие берут на себя ответственность", - Меркель назвала причину ухода из политики 2018-11-02 12:41 447

Лента

23:59 Лукашенко вдруг пообещал стать самым честным партнером для США
23:08 Австрия разрывает соглашение с ООН по мигрантам и закрывает для них границы
22:22 В Украине создали мобильный минометный комплекс
22:12 Чехия станет первой постсоветской страной, где легализованы однополые браки
21:51 В транспорте Киева ввели электронные билеты - сколько стоит и как пользоваться
фото 21:35 49-летняя Дженнифер Лопес полностью обнажилась для декабрьского глянца InStyle
20:48 Общественники вспомнили, что армия не получила сотни миллионов гривен из-за нардепа Пашинского
20:28 В Португалии запретили использовать диких животных в цирковых представлениях
19:34 Трамп намерен отменить историческое право на гражданство по рождению в США
18:29 Toyota и Subaru отзывают более 400 тысяч авто из-за серьезных проблем с двигателем