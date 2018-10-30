Мир США перебрасывает на границу более 5 тысяч солдат, чтобы сдержать поток беженцев

2018-10-30 15:45 156

Пентагон направляет по меньшей мере 5,2 тысяч военнослужащих на границу США и Мексики в целях предотвращения незаконного прорыва в страну огромного каравана мигрантов.

"Это только начало этой операции. Число может корректироваться", - заявил генерал на пресс-конференции в Вашингтоне.

По его словам, 800 солдат уже направились в Техас, и еще большее число направились к границам в Калифорнии и Аризоне.

ТРАМП ПРИКАЗАЛ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ НЕ ВПУСТИТЬ В США 7 ТЫСЯЧ БЕЖЕНЦЕВ ИЗ ГОНДУРАСА

"Войска не будут проводить правоохранительную деятельность, но некоторые из них будут вооружены, поскольку они оказывают помощь пограничникам", - добавил генерал.

Напомним, около 7 тысяч мигрантов из Гондураса двигаются по территории Мексики в направлении США.