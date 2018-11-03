Мир Космос в качестве 8К: NASA показало видео в супер-разрешении

2018-11-04 00:01 210

На МКС установили новую камеру, которая снимает в ультравысоком 8К разрешении

NASA совместно с Европейским космическим агентством впервые показали видео из космоса в разрешении 8К. Об этом сообщили в NASA.

Это видео, на котором показана жизнь и работа астронавтов на МКС. В космическом агентстве отметили, что съемки на новую камеру RED позволяют в более четких деталях показать историю полета человека в космосе.

Камеру доправили на МКС в апреле этого года. Она записывает все в разрешении в четыре раза выше, чем 4К камера, которая была установлена раньше.