Космос в качестве 8К: NASA показало видео в супер-разрешении

На МКС установили новую камеру, которая снимает в ультравысоком 8К разрешении
NASA совместно с Европейским космическим агентством впервые показали видео из космоса в разрешении 8К. Об этом сообщили в NASA.
Это видео, на котором показана жизнь и работа астронавтов на МКС. В космическом агентстве отметили, что съемки на новую камеру RED позволяют в более четких деталях показать историю полета человека в космосе.
Камеру доправили на МКС в апреле этого года. Она записывает все в разрешении в четыре раза выше, чем 4К камера, которая была установлена раньше.