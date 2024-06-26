ВОЙНА В Украине "Просто космос": в ГУР показали результати роботи "народного спутника" ICEYE

2024-06-26 16:05

Удалось сделать более 4 тысяч снимков российских аэродромов, позиций ПВО, нефтебаз, складов вооружения и боеприпасов и военно-морских баз.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины довольны результатами работы "народного спутника" ICEYE. Об этом в Telegram сообщает Главное управление разведки Минобороны.

В частности, специалисты ГУР МО Украины используют космический аппарат ICEYE для выявления вражеских целей и защиты государства уже почти два года. "Результаты – просто космос!", – говорится в сообщении.

В ГУР указали на важность того, что разведка с земной орбиты позволяет получать данные как на временно оккупированных территориях Украины, так и в других местах планеты, где находятся военные силы и средства террористической России: "За период использования "народного спутника" и доступа к созвездию спутников ICEYE наши специалисты в целом сделали 4173 снимки вражеских объектов", – отмечается в сообщении.

Так, на этих снимках зафиксировано:

370 аэродромов;

238 позиций ПВО и радиотехнической разведки;

153 нефтебазы и складов горючего;

147 складов ракетного, авиационного вооружения и боеприпасов;

17 военно-морских баз.

"Также в объективе ICEYE находятся пункты постоянной дислокации вражеских сил, его полигоны, военные городки, центры мобилизационного развертывания – это позволяет отслеживать динамику движений России с личным составом, раскрывать ее военные намерения с целью их срыва", – добавляют в ГУР.

Одновременно "народный спутник" позволяет следить за объектами военно-промышленного комплекса агрессора и его сетью логистики, куда относится и незаконный мост между Россией и оккупированным Крымом: "Огромное преимущество космического аппарата ICEYE – в его способности четко видеть скопления даже тщательно замаскированных в "зеленке" механизированных подразделений противника с его техникой", – подчеркивается в сообщении.

Кроме того, сказано, что сила "народного спутника" способна точно идентифицировать вид и тип обнаруженных боевых самолетов, кораблей, средств ПВО врага, а также фиксировать уровень повреждений на пораженных объектах агрессора: "Около 38% из всего массива данных, полученных благодаря ICEYE, было использовано для непосредственной подготовки огневого поражения врага – это миллиарды долларов убытков для России, и цена ее агрессии будет расти!", – отмечают разведчики.

Спутник для ВСУ

В августе 2022 года стало известно, что после переговоров с Министерством обороны Украины и после консультаций в фонде Сергея Притулы нашли решение как рационально потратить средства из акции "Народный Байрактар". Так, 600 миллионов гривень, которые украинцы собрали на покупку трех "Байрактаров", пошли на покупку спутника, а именно – на полный пакет услуг финского космического спутника дистанционного зондирования Земли компании ICEYE.