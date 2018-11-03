Мир Крушение российского МиГ-29 в Египте: названа причина

2018-11-04 00:05 213

Причиной авиакатастрофы истребителя МиГ-29М в Египте стала техническая неисправность.

Об этом сообщает издание "Коммерсант", ссылаясь на информацию египетской армии.

"Истребитель потерпел крушение в ходе полета в одном из районов проведения тренировок по причине технической неисправности в системе управления самолета, пилот спасся", - говорится в сообщении.

Также в издании отмечают, что египетский контракт на МиГ-29М/М2 является одним из крупнейших авиационных контрактов последних пяти лет: 46 машин обошлись ВВС Египта примерно в 2,5 миллиарда долларов.