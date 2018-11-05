Мир Афганские талибы захватили правительственную военную базу с оружием

2018-11-05 13:42 174

Боевики террористической группировки "Талибан" захватили правительственную военную базу в городе Теринкот, административном центре провинции Урузган.

"Базу обороняли 25 солдат и полицейских. Представители Талибана заявили, что убили 10 человек и взяли в заложники 13", - сообщает Pajhwok.

Боевики захватили на базе оружие и армейский транспорт.

Власти провинции Урузган и представитель министерства обороны Афганистана подтвердили факт захвата военной базы, не уточнили подробностей инцидента.

Напомним, Теринкот – город, который находится примерно в 100 километрах от Кандагара, который талибы в 1996 году провозгласили своей столицей.