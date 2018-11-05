Мир В момент падения Boeing 737 в море его двигатели работали на полную мощность

2018-11-06 09:10 108

Потерпевший крушение самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air разрушился от сильного удара о поверхность Яванского моря. 

“Самолет разрушился от удара об воду. Он не развалился в воздухе", - заявил глава Комитета по обеспечению безопасности на транспорте Соерджанто Таджахоно в интервью радиостанции Elshinta.

По его словам , в случае с Boeing 737 Max 8 было найдено множество маленьких обломков самолета. Это свидетельствует о том, что он соприкоснулся с водой на большой скорости.

Также удалось установить изношенность материалов самолета. Таджахоно отметил, что “непосредственно в момент столкновения с водой двигатели работали на полную мощность, скорость лайнера была очень высокой”. Поэтому радиус разброса фрагментов самолета очень большой.

При этом стоит отметить, следователям удалось получить часы данных от разбитого самописца самолета Lion Air. По информации АР, из регистратора было загружено 69 часов данных полета, включая смертельный полет Boeing 737 Max 8.

Накануне власти Индонезии продлили на три дня поиск жертв потерпевшего крушение в Яванском море самолета авиакомпании Lion Air, а также его второго бортового самописца. Предполагается, что бортовые самописцы дадут точное понимание того, что произошло с самолетом.

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