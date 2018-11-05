Украина Призывная кампания в Киеве на грани срыва: заявление

2018-11-05 17:00 375

Призывная кампания в столице находится на грани срыва, по состоянию на начало ноября призвано менее 40%. Об этом на брифинге 5 ноября заявил военный комиссар Киева Сергей Клявлин.

"По состоянию на 5 ноября, в соответствии с планом призыва мы призвали в ряды Вооруженных сил Украины 39,5% призывников. Явка призывников, которые должны прибывать на призывные участки, крайне-крайне низкая. Весной у нас практически не было срывов, а сейчас мы на грани срыва", - сказал он.

По словам военного комиссара, сейчас явка призывников на участки составляет только 8%.

"Граждане – жители Киева в призывные участки как не обращались, так и не обращаются. Мы их ищем с помощью органов Национальной полиции и уже доставляем в призывные участки, где определяется их пригодность к военной службе", - сказал Клявлин.

Причиной низкой явки он назвал общее негативное отношение к службе в Вооруженных силах, снижение волны патриотических настроений, распространение негативной информации о службе в армии в СМИ и в целом низкое доверие к самым военкоматам.

Клявлин также рассказал, что на военную службу по контракту по состоянию на 5 ноября призвано 346 граждан – жителей Киева. Среди них – 76 женщины и 163 имеют статус участника боевых действий.

Напомним, 1 октября начался осенний призыв на срочную военную службу. Он продлится до 30 декабря. За это время в ВСУ и другие военные формирования на срочную военную службу планируют призвать 17 тысяч 960 граждан Украины.