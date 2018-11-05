Украина Эпидемия гриппа в Киеве: сколько человек атаковал вирус

2018-11-05 19:30 171

 

С 29 октября по 4 ноября зарегистрировано 11 199 больных гриппом и ОРВИ. Количество заболевших по сравнению с предыдущей неделей возросло на 4,6 %, сообщает пресс-служба КГГА.

В целом интенсивность эпидемического процесса не превышает характерного для этого времени года количества. На данный момент показатель заболеваемости составляет 377,9 и ниже эпидемического порога на 55,9%. За этот период заболело 3 682 взрослых, и 7 517 детей (снижение на 7,4%). В статистике заболеваемости дети составляют 67,1%, на прошлой неделе — 71,3%. Среди школьников наблюдается рост заболеваемости на 15,4%: 2 748 ребенка, что составляет 36,6% от общего количества заболевших детей и 24,5% от количества людей, которые обратились к терапевту.

Также согласно статистике, госпитализировано всего 79 человек, среди них 77 дети. С 1 октября 2018 года прививки против гриппа сделали 9 646 человек, в том числе, 2 445 детей.

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