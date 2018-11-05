Мир В Малайзии украинку приговорили к пожизненному заключению

2018-11-05 22:00 141

 

24-летнюю Клавдию Лопаткину обвинили в перевозке наркотиков

Верховный суд Малайзии приговорил к пожизненному заключению 24-летнюю украинку Клавдию Лопаткину, признав ее виновной в ввозе кокаина. Об этом сообщает New Straits Times.

Объявляя решение, судья подчеркнул, что у Лопаткиной было достаточно времени, чтобы проверить содержимое двух пластиковых пакетов, с которыми она прилетела из Дубая в Куала-Лумпур, а оттуда - на Пинанг. Но она не заглянула в сумки, заявив, что в них лежит шоколад.

Лопаткину задержали в международном аэропорту Пинанга 31 декабря 2015 года с 1,5 кг кокаина. В то время она была на первом месяце беременности. Женщина родила девочку в тюрьме.

Лопаткиной были предъявлены обвинения по статье 39 B) Акта об опасных наркотиках от 1952 года. Максимальное наказание, предусмотренное за это преступление - смертная казнь.

Ранее Верховный суд Малайзии отпустил Лопаткину, но прокуратура подала апелляцию.

5 октября французская жандармерия при активной поддержке Европола арестовала в Бургундии, недалеко от Дижона, "высокопоставленного беглеца из Украины", который подозревается в мошенничестве и отмывании денег и которому удалось избежать правосудия в Украине, подделав собственное свидетельство о смерти. В МВД заявили, что задержанный - одессит по фамилии Малиновский. Генпрокуратура направила запрос в компетентные органы Франции о его выдаче. Малиновского подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой.

Еще по теме

Брат Месси приговорен к тюремному заключению

2018-08-19 14:30 2448

В Грузии Саакашвили заочно приговорили к 6 годам заключения

2018-06-28 20:30 2244

Сущенко в России приговорили к 12 годам тюрьмы

2018-06-04 16:30 2434

Новая девушка Маска оказалась украинкой: любит борщ и шепелявит

2018-05-10 20:30 6354

Еще новости в разделе "Мир"

Экстремал за 157 дней вплавь обогнул Великобританию ни разу не ступив на сушу

2018-11-05 15:46 174

Афганские талибы захватили правительственную военную базу с оружием

2018-11-05 13:42 234

Аномальные наводнения в Италии: число погибших выросло до 30 человек

2018-11-05 10:39 261

Крушение российского МиГ-29 в Египте: названа причина

2018-11-04 10:30 651
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Экстремал за 157 дней вплавь обогнул Великобританию ни разу не ступив на сушу 2018-11-05 15:46 174
Афганские талибы захватили правительственную военную базу с оружием 2018-11-05 13:42 234
Аномальные наводнения в Италии: число погибших выросло до 30 человек 2018-11-05 10:39 261
Крушение российского МиГ-29 в Египте: названа причина 2018-11-04 10:30 651

Лента

19:30 Эпидемия гриппа в Киеве: сколько человек атаковал вирус
19:00 Польша планирует запретить въезд в страну иностранцам без прививок
18:30 Правительство Украины предложило обложить налогами посылки стоимостью более €100
18:00 Месси указал главному тренеру Барселоны на футболистов, чья игра ему не нравится
17:30 Украинцев предупредили о первых морозах: свежий прогноз
17:00 Призывная кампания в Киеве на грани срыва: заявление
16:30 Незаконний наказ міністра оборони Гриценка: 12 тисяч сімей військовослужбовців не отримали житло
16:00 Про чесність, махінації із зерном та розкішне життя Гордійчука
15:46 Экстремал за 157 дней вплавь обогнул Великобританию ни разу не ступив на сушу
15:15 В Харьковской области подростки в школе сильно избили 11-летнюю девочку