Мир В Малайзии украинку приговорили к пожизненному заключению

2018-11-05 22:00 141

24-летнюю Клавдию Лопаткину обвинили в перевозке наркотиков

Верховный суд Малайзии приговорил к пожизненному заключению 24-летнюю украинку Клавдию Лопаткину, признав ее виновной в ввозе кокаина. Об этом сообщает New Straits Times.

Объявляя решение, судья подчеркнул, что у Лопаткиной было достаточно времени, чтобы проверить содержимое двух пластиковых пакетов, с которыми она прилетела из Дубая в Куала-Лумпур, а оттуда - на Пинанг. Но она не заглянула в сумки, заявив, что в них лежит шоколад.

Лопаткину задержали в международном аэропорту Пинанга 31 декабря 2015 года с 1,5 кг кокаина. В то время она была на первом месяце беременности. Женщина родила девочку в тюрьме.

Лопаткиной были предъявлены обвинения по статье 39 B) Акта об опасных наркотиках от 1952 года. Максимальное наказание, предусмотренное за это преступление - смертная казнь.

Ранее Верховный суд Малайзии отпустил Лопаткину, но прокуратура подала апелляцию.

5 октября французская жандармерия при активной поддержке Европола арестовала в Бургундии, недалеко от Дижона, "высокопоставленного беглеца из Украины", который подозревается в мошенничестве и отмывании денег и которому удалось избежать правосудия в Украине, подделав собственное свидетельство о смерти. В МВД заявили, что задержанный - одессит по фамилии Малиновский. Генпрокуратура направила запрос в компетентные органы Франции о его выдаче. Малиновского подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой.