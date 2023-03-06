Мир Тихановскую заочно приговорили в Беларуси к 15 годам колонии

2023-03-06 19:00

Минский городской суд вынес заочный приговор по уголовному делу членов Координационного совета белорусской оппозиции.

Об этом сообщает "Белта", пишет "Европейская правда".

Лидера оппозиции и бывшего кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Бывшего министра культуры Павла Латушко заочно приговорили к 18 годам колонии. Трем другим фигурантам дела - Марии Мороз, Ольге Ковальковой и Сергею Дылевскому - назначили по 12 лет колонии.

Режим Лукашенко обвинял Тихановскую и ее соратников "в заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем; создании экстремистского формирования и руководстве таким формированием; публичных призывах к захвату государственной власти и совершении других действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси".

Напомним, на прошлой неделе в столице Бельгии Брюсселе в среду состоялось открытие миссии "За демократическую Беларусь", которая представляет интересы объединенной белорусской оппозиции.

Светлана Тихановская баллотировалась на выборах президента Беларуси 2020 года вместо своего мужа Сергея, который был задержан во время предвыборной кампании и в декабре 2021-го приговорен к 18 годам заключения.

Выборы 2020 года были признаны сфальсифицированными в пользу Лукашенко, который устроил репрессии против несогласных протестующих. С тех пор Тихановская находится за границей, где осуществляет фактическую политическую деятельность как признанная рядом западных государств легитимная представительница Беларуси.

В прошлом году Тихановская объявила о создании "коллективного исполнительного органа" - Объединенного переходного кабинета, а также предложила Зеленскому установить дипотношения с ним.