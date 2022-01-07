Мир Протестующим в Казахстане пригрозили большими тюремными сроками и даже пожизненным

2022-01-07 13:11

В Казахстане прокуратура завела уголовные дела из-за массовых протестов - по статьям о "беспорядках" и "актах терроризма". Об этом сообщает казахстанский портал ORDA.

Также в стране создали межведомственную следственную группу для ведения уголовных дел по массовым протестам.

Участникам протестов в Казахстане грозит от восьми лет до пожизненного лишения свободы. Также их могут лишить гражданства Казахстана.

Напомним, в Казахстан уже направлены "миротворцы" ОДКБ, ситуация уже пятый день остается крайне напряженной.