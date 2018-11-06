Политика Климкин ответил Хугу: Нужно уметь подбирать слова

2018-11-06 20:30 177

 

Глава МИД прокомментировал пророссийскую позицию бывшего экс-первого заместителя главы миссии ОБСЕ

Бывшему первому заместителю главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александру Хугу нужно было суметь найти слова, которые не допускали бы каких-либо "пророссийских" интерпретаций. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин у себя в Facebook, комментируя заявление Хуга о том, что он не считает Россию страной-агрессором.

"Александр Хуг cнова попадает в коммуникационную неприятность. И не потому, что он пророссийский, поскольку свои обязанности заместителя председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине он пытался выполнять беспристрастно", - отметил Климкин.

Климкин считает, что это произошло, прежде всего, потому, что, несмотря на официальный статус наблюдателя, в своих заявлениях он не может выходить за формальные рамки.

"То есть не имеет права давать никаких политических оценок и говорить "от себя". И все равно, это - не оправдание. Ведь даже в этой чувствительной ситуации, непосредственно обусловленной его мандатом, нужно было суметь найти другие слова, которые не допускали бы каких-либо "пророссийских" интерпретаций. От этого во многом зависит понимание и поддержка в Украине деятельности СММ», - подчеркнул Климкин.

Он добавил, что спектр возможностей наблюдателей ОБСЕ в Донбассе весьма ограничен, и боевики всячески препятствуют их работе. "Но присутствие такой миссии гораздо важнее, чем отсутствие какой-либо", - уточнил Климкин.

31 октября 2018 года Хуг покинул свой пост

4 ноября Хуг заявил, что не считает Россию страной-агрессором.

Еще по теме

Климкин признал, что украинцы с двойным гражданством - не преступники

2018-10-30 21:30 597

Венгрия выполнила требования Киева - изменена должность уполномоченного по Закарпатью

2018-10-30 11:44 825

Польша негласно перекрыла "зеленый коридор" на границе с Украиной

2018-10-26 13:16 924

Климкин объяснил решение США о выходе из ракетного договора

2018-10-26 12:02 1779

Еще новости в разделе "Политика"

Климкин ответил Хугу: Нужно уметь подбирать слова

2018-11-06 20:30 177

В Минфине согласны на изменение налоговой системы для малого и среднего бизнеса

2018-11-06 19:30 183

Луценко рассказал о 12 подозреваемых в заказе нападения на Гандзюк

2018-11-06 18:30 231

В Кремле заявили, что их влияние на "ЛДНР" не безгранично

2018-11-06 17:30 306
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Климкин ответил Хугу: Нужно уметь подбирать слова 2018-11-06 20:30 177
В Минфине согласны на изменение налоговой системы для малого и среднего бизнеса 2018-11-06 19:30 183
Луценко рассказал о 12 подозреваемых в заказе нападения на Гандзюк 2018-11-06 18:30 231
В Кремле заявили, что их влияние на "ЛДНР" не безгранично 2018-11-06 17:30 306

Лента

21:30 Почему ни в коем случае нельзя отдавать деньги вечером
21:00 Россия собирается "вбухать" в армию треть бюджета
20:30 Климкин ответил Хугу: Нужно уметь подбирать слова
20:00 Макрон: Европе нужна своя армия для защиты от РФ и США
19:30 В Минфине согласны на изменение налоговой системы для малого и среднего бизнеса
19:00 Гройсман рассказал, как проходит борьба с нелегальной занятостью
18:30 Луценко рассказал о 12 подозреваемых в заказе нападения на Гандзюк
18:00 Эпидемия наступает: врачи рассказали, когда Украину накроет волна гриппа
17:30 В Кремле заявили, что их влияние на "ЛДНР" не безгранично
17:00 Обыски у Бережной проводят по делу о госизмене