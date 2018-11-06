Политика Климкин ответил Хугу: Нужно уметь подбирать слова

2018-11-06 20:30 177

Глава МИД прокомментировал пророссийскую позицию бывшего экс-первого заместителя главы миссии ОБСЕ

Бывшему первому заместителю главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александру Хугу нужно было суметь найти слова, которые не допускали бы каких-либо "пророссийских" интерпретаций. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин у себя в Facebook, комментируя заявление Хуга о том, что он не считает Россию страной-агрессором.

"Александр Хуг cнова попадает в коммуникационную неприятность. И не потому, что он пророссийский, поскольку свои обязанности заместителя председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине он пытался выполнять беспристрастно", - отметил Климкин.

Климкин считает, что это произошло, прежде всего, потому, что, несмотря на официальный статус наблюдателя, в своих заявлениях он не может выходить за формальные рамки.

"То есть не имеет права давать никаких политических оценок и говорить "от себя". И все равно, это - не оправдание. Ведь даже в этой чувствительной ситуации, непосредственно обусловленной его мандатом, нужно было суметь найти другие слова, которые не допускали бы каких-либо "пророссийских" интерпретаций. От этого во многом зависит понимание и поддержка в Украине деятельности СММ», - подчеркнул Климкин.

Он добавил, что спектр возможностей наблюдателей ОБСЕ в Донбассе весьма ограничен, и боевики всячески препятствуют их работе. "Но присутствие такой миссии гораздо важнее, чем отсутствие какой-либо", - уточнил Климкин.

31 октября 2018 года Хуг покинул свой пост

4 ноября Хуг заявил, что не считает Россию страной-агрессором.