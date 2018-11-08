Украина Стало известно, куда направят средства за растаможивание "евроблях"

2018-11-08 17:30 141

 

Полученные от растаможивание автомобилей на еврономерах средства предлагается направить в Пенсионный фонд. Об этом в ходе выступления в Верховной Раде в четверг, 8 ноября, заявила председатель комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

"Предлагается дать правительству поручение – все поступления таможенных платежей в 2018 и 2019 годах направить на пенсионное обеспечение. Я хочу, чтобы все молодые люди знали, что эти средства пойдут исключительно в Пенсионный фонд", – заявила нардеп.

По ее словам, речь идет о всех таможенных платежей, полученных при оформлении автомобилей, которые были ввезены в Украину с 1 января 2015 года до дня вступления в силу закона.

Южанина также пояснила, что в случае соблюдения владельцами всех условий оформления автомобилей, их освободят от ответственности за нарушение сроков временного ввоза. Нардеп подчеркнула, что для закрытия временного режима ввоза автомобиля или режима транзита владельцы авто будут платить административный штраф в госбюджет.

Еще по теме

Полиция Киева срочно поставлена в ружье из-за протестов евробляхеров

2018-11-07 10:12 384

КАРТА Евробляхеры перекрыли центр Киева - столицу парализовали масштабные пробки

2018-11-07 09:40 564

Верховный Суд признал законным бессрочное использование авто на еврономерах

2018-10-22 13:16 1155

Авто на еврономерах будет невозможно забрать со штрафплощалки

2018-10-02 08:10 1230

Еще новости в разделе "Украина"

В декабре вырастут пенсии - кому и сколько добавят

2018-11-08 18:00 186

Стало известно, куда направят средства за растаможивание "евроблях"

2018-11-08 17:30 141

"Евробляхерам" дали 90 дней на льготную растаможку

2018-11-08 17:00 231

Укравтодор порекомендовал водителям не тянуть с заменой резины на зимнюю

2018-11-08 14:12 219
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В декабре вырастут пенсии - кому и сколько добавят 2018-11-08 18:00 186
Стало известно, куда направят средства за растаможивание "евроблях" 2018-11-08 17:30 141
"Евробляхерам" дали 90 дней на льготную растаможку 2018-11-08 17:00 231
Укравтодор порекомендовал водителям не тянуть с заменой резины на зимнюю 2018-11-08 14:12 219

Лента

19:00 Назван самый дорогой футболист в мире
18:30 Где и когда смотреть матчи "Динамо" и "Ворсклы" в Лиге Европы 8 ноября
18:00 В декабре вырастут пенсии - кому и сколько добавят
17:30 Стало известно, куда направят средства за растаможивание "евроблях"
17:00 "Евробляхерам" дали 90 дней на льготную растаможку
16:26 СМИ нашли «российский след» в семье директора НАБУ Сытника
15:46 С сегодняшнего дня песен и радиопередач на мове должно быть не менее 35%
15:14 Перед выборами Порошенко пытается максимально ускорить получение кредита у ЕС
14:33 Евробляхеры победили - Верховная Рада приняла закон № 8487 о снижении акцизов на автомобили в два раза
14:12 Укравтодор порекомендовал водителям не тянуть с заменой резины на зимнюю