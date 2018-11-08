Украина Стало известно, куда направят средства за растаможивание "евроблях"

2018-11-08 17:30 141

Полученные от растаможивание автомобилей на еврономерах средства предлагается направить в Пенсионный фонд. Об этом в ходе выступления в Верховной Раде в четверг, 8 ноября, заявила председатель комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

"Предлагается дать правительству поручение – все поступления таможенных платежей в 2018 и 2019 годах направить на пенсионное обеспечение. Я хочу, чтобы все молодые люди знали, что эти средства пойдут исключительно в Пенсионный фонд", – заявила нардеп.

По ее словам, речь идет о всех таможенных платежей, полученных при оформлении автомобилей, которые были ввезены в Украину с 1 января 2015 года до дня вступления в силу закона.

Южанина также пояснила, что в случае соблюдения владельцами всех условий оформления автомобилей, их освободят от ответственности за нарушение сроков временного ввоза. Нардеп подчеркнула, что для закрытия временного режима ввоза автомобиля или режима транзита владельцы авто будут платить административный штраф в госбюджет.