Политика Польша все же выделит средства на снаряды для Украины: Сикорский назвал сумму

2024-09-14 08:30



Правительство Польши обещает выделить 100 млн евро на чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Сил обороны Украины.

Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский во время пресс-конференции в Киеве.

По его словам, половина средств будет предоставлена уже в этом году. Остальные 50 млн евро Варшава выделит в 2025-м.

Сикорский также признал, что Польша задержала платеж в фонд по закупке боеприпасов для ВСУ, поскольку ответственный за координацию этого процесса чиновник был задержан по международному ордеру об аресте.

«Но мы решим эту проблему, и перевод средств состоится еще в этом году», – заверил министр.

Напомним, накануне СМИ сообщили, что Польша является единственной страной, которая пообещала выделить финансирование на чешскую инициативу по закупке снарядов для Украины, но до сих пор этого не сделала.

Первые партии снарядов из чешского плана были поставлены ВСУ в середине июля. Позже стало известно, что Чехия также намерена направить часть процентов, полученных от замороженных российских активов, на закупку боеприпасов для Украины.