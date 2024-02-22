Политика Канада готова выделить средства на поставки боеприпасов в Украину из Чехии

2024-02-22 16:48

Канада готова поддержать инициативу Чехии по срочной доставке десятков тысяч артиллерийских снарядов в Украину.

Источник: CBC News со ссылкой на источники в оборонном ведомстве Канады.

Детали: Хотя детали еще дорабатываются, источники отмечают, что правительство Канады может выделить до 30 миллионов долларов (22 миллиона долларов США) на реализацию плана, предложенного на открытии Мюнхенской конференции по безопасности президентом Чехии Петром Павелом.

Павел заявил, что Чехия нашла до 800 тысяч снарядов стандартного калибра НАТО, которые может за несколько недель отправить в Украину, если получит финансирование для доставки.

Министр обороны Канады Билл Блэр в понедельник заявил, что Оттава ведет переговоры с чехами.

Прямая речь Блэра: "Я подписал меморандум о взаимопонимании с одним из наших европейских союзников, Чешской Республикой, относительно возможного приобретения боеприпасов, которыми они сейчас располагают, что позволит нам... быстрее предоставить их Украине, поскольку мы наращиваем собственное производство".

Этому предшествовало: Канада завила, что предоставит сотни беспилотников украинским военным.

Дания в Мюнхене призвала Европ не прятаться за проблемами производства в поставках оружия в Украину.