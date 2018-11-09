Мир Постоянный недосып приводит к обезвоживанию - как и сколько нужно спать

2018-11-09 15:45 207

Эксперименты подтвердили, что сон менее шести часов в сутки приводит к обезвоживанию организма. К такому выводу пришли ученые из Университета штата Пенсильвания.

Как сообщает журнал Oxford Academic, исследователи опросили более 25 тысяч жителей США и Китая о количестве часов сна и собрали у них образцы мочи. Как оказалось, у тех, кто спал шесть часов и менее, моча была на 16-59% более концентрированной, что свидетельствовало о недостатке воды в организме.

По мнению ученых, пониженное содержание воды в моче свидетельствует о нарушении выработки вазопрессина, антидиуретического гормона, который не только отвечает за сохранение жидкости в теле, но и задействован в работе сердечно-сосудистой и нервной систем. Это, по словам ученых, отчасти обуславливает плохое самочувствие при недосыпе.

Чтобы немного улучшить состояние организма, исследователи советуют после пробуждения выпить стакан воды.

Напомним, ранее ученые установили продолжительность сна, продлевающую жизнь. Она составляет 8 часов в сутки.

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