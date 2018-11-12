Мир Al-Jazeera обнародовал последние слова убитого в Турции журналиста Хашукджи

2018-11-12 14:43 126

Арабский телеканал Al-Jazeera опубликовал последние слова саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, который был убит на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Их телеканалу сообщил журналист турецкой газеты Daily Sabah Назиф Караман.

"Я задыхаюсь… Снимите этот мешок с моей головы, у меня клаустрофобия", - приводятся выдержки из аудиозаписи.

По словам турецкого репортера, на попавшей в его распоряжение аудиозаписи слышно, что убийство длилось около семи минут. Караман добавил, что издание Daily Sabah вскоре опубликует расшифровку аудиозаписи с последними минутами жизни Хашукджи.

Как сообщалось, Турция передала аудиозаписи, связанные с убийством Джамаля Хашукджи.

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Мир

Al-Jazeera обнародовал последние слова убитого в Турции журналиста Хашукджи 2018-11-12 14:43 126
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