Мир Al-Jazeera обнародовал последние слова убитого в Турции журналиста Хашукджи

2018-11-12 14:43 126

Арабский телеканал Al-Jazeera опубликовал последние слова саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, который был убит на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Их телеканалу сообщил журналист турецкой газеты Daily Sabah Назиф Караман.

"Я задыхаюсь… Снимите этот мешок с моей головы, у меня клаустрофобия", - приводятся выдержки из аудиозаписи.

По словам турецкого репортера, на попавшей в его распоряжение аудиозаписи слышно, что убийство длилось около семи минут. Караман добавил, что издание Daily Sabah вскоре опубликует расшифровку аудиозаписи с последними минутами жизни Хашукджи.

Как сообщалось, Турция передала аудиозаписи, связанные с убийством Джамаля Хашукджи.