Ревнивая девушка в порыве гнева убила офицера армии США

Полиция Японии задержала 27-летнюю женщину по подозрению в убийстве американского сержант-майора, приписанного к базе США в Екоте.
Как сообщила телекомпания NHK, тело 35-летнего военнослужащего было обнаружено у женщины в квартире.
Подозреваемая в убийстве призналась, что зарезала своего возлюбленного после того, как он предложил расстаться. Она утверждает, что решила убить его и себя.
За несколько дней до происшествия полиция сделала ей предостережение после бурного выяснения отношений и посоветовала держаться от американца подальше.