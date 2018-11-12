Мир Ревнивая девушка в порыве гнева убила офицера армии США

2018-11-13 15:14 264

Полиция Японии задержала 27-летнюю женщину по подозрению в убийстве американского сержант-майора, приписанного к базе США в Екоте.

Как сообщила телекомпания NHK, тело 35-летнего военнослужащего было обнаружено у женщины в квартире.

Подозреваемая в убийстве призналась, что зарезала своего возлюбленного после того, как он предложил расстаться. Она утверждает, что решила убить его и себя.

За несколько дней до происшествия полиция сделала ей предостережение после бурного выяснения отношений и посоветовала держаться от американца подальше.