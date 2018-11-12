Украина КАРТА Столица в пробке: Киев остановился в дорожных заторах и тянучках

2018-11-12 11:44 234

Сегодня в Киеве крайне затруднено движение транспорта. В столице с раннего утра образовались дорожные заторы и "тянучки" на дорогах.

Как свидетельствуют данные сервиса Google, крайне сложная ситуация на дорогах по направлению к выезду из Киева. Также движение транспорта осложнено на бульваре Тараса Шевченко, проспекте Победы, на улице Вадима Гетьмана, Мельникова.

Кроме этого, затруднено движение по бульвару Леси Украинки, на улице Набережно-Крещатицкой, Набережно-Рыбальской, проспекте Героев Сталинграда.

Пробки образовались возле станций метро Житомирская, Ипподром, Дружбы народов, Осокорки, Бориспольская, в районе метро Политехнический институт.