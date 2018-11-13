Украина Киевлян успокоили - тариф на отопление не будут повышать целый месяц

2018-11-13 13:15 99

В Киевтеплоэнерго подтвердили, что решили не повышать тарифы на тепло для населения до конца текущего года.

Как говорится в сообщении на сайте компании, учитывая длительную процедуру рассмотрения проекта тарифов в НКРЭКУ, 30 календарных дней, КП Киевтеплоэнерго приняло решение, что до конца 2018 года данные тарифы меняться не будут", - говорится в сообщении.

В коммунальном предприятии также отметили, что после повышения цены на газ 90% тарифа на производство тепловой энергии составляет топливо (природный газ). Поэтому когда цена на газ меняется - пропорционально к ней корректируется и стоимость производства тепловой энергии.

"В соответствии с Постановлением №867 Кабинета министров Украины от 19 октября 2018 года, действует единая цена на газ для всех категорий потребителей - 6235,51 за 1000 куб. Напомним, что ранее она отличалась: для населения - 4942 грн за 1000 куб., Для религиозных организаций - 2471 грн за 1000 куб", - напомнили в КП.

Ранее Киевтеплоэнерго предложило с 1 декабря повысить тарифы на производство тепловой энергии на ТЭЦ на 32% для населения.

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