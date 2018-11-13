Украина В школах Херсона объявили вынужденные каникулы из-за отсутствия отопления

2018-11-13 21:00 282

 

В школах Херсона приостановили учебный процесс с 14 по 17 ноября в связи с отсутствием отопления по состоянию на 13 ноября.

Как сообщается на официальном сайте города, вынужденные каникулы объявлены в 13 школах, которых теплом снабжает Херсонская ТЭЦ. Это школы №4, 7, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 48, 53, Физико-технический лицей, Центр образования молодежи, специализированная школа №1.

Детские сады №7, 8, 12, 23, 24, 27, 31, 34, 35, 56, 67, 73, 75, 85, 87 будут работать в обычном режиме, в игровых и спальных комнатах установят обогреватели.

Напомним, что с подобной проблемой столкнулись жители Кривого Рога Днепропетровской области. С 12 ноября закрыли часть школ и детсадов. По состоянию на 13 ноября теплоцентраль запустила все котельные, отопление появится во всех домах в течение суток.

В то же время в Смеле Черкасской области объявили чрезвычайное положение, жители заблокировали дороги.

Еще по теме

В Харьковской области подростки в школе сильно избили 11-летнюю девочку

2018-11-05 15:15 501

В украинской школе разгорелся новый скандал из-за поборов

2018-10-30 22:00 5823

Кто платит за продленку в школах: МОН ответило родителям

2018-09-08 14:00 3048

Школьные каникулы 2018-2019 году: полный график

2018-09-08 11:30 4299

Еще новости в разделе "Украина"

В школах Херсона объявили вынужденные каникулы из-за отсутствия отопления

2018-11-13 21:00 282

Укрaинцeв лишaт дoступных aвтoмoбилeй

2018-11-13 20:00 336

Владельцы авто на еврономерах пригрозили новым бунтом по всей Украине: что известно

2018-11-13 19:30 354

Стало известно, почему обвалился евро и что будет с долларом

2018-11-13 18:00 549
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В школах Херсона объявили вынужденные каникулы из-за отсутствия отопления 2018-11-13 21:00 282
Укрaинцeв лишaт дoступных aвтoмoбилeй 2018-11-13 20:00 336
Владельцы авто на еврономерах пригрозили новым бунтом по всей Украине: что известно 2018-11-13 19:30 354
Стало известно, почему обвалился евро и что будет с долларом 2018-11-13 18:00 549

Лента

22:00 Усик отреагировал на вызов Уайта
21:30 В МВФ назвали условия развития украинской экономики
21:00 В школах Херсона объявили вынужденные каникулы из-за отсутствия отопления
20:30 Врачи объяснили, почему полезно спать на левом боку
20:00 Укрaинцeв лишaт дoступных aвтoмoбилeй
19:30 Владельцы авто на еврономерах пригрозили новым бунтом по всей Украине: что известно
19:00 Чей Крым? Усик дал откровенный ответ
18:30 Трамп раскритиковал идею Макрона создать европейскую армию без США
18:00 Стало известно, почему обвалился евро и что будет с долларом
17:30 Климкин: Оккупированный Донбасс не может быть "вживлен" в Украину