Украина Из-за снегопада в Киеве произошло около 300 ДТП

2018-11-14 16:00 267

С утра из-за непогоды в Киеве произошло 294 ДТП. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины.

“По состоянию на 13 часов на спецлинию „102“ поступило 294 обращения о ДТП в Киеве”, — говорится в сообщении.

Вместе с тем в патрульной сообщили, что скорость выездов на места ДТП зависит от ситуации на дорогах.

“Работаем в обычном режиме — стараемся в кратчайшие сроки прибыть на место ДТП, но все зависит от дорожной ситуации — в разных районах нагрузка разная”, — сказали в полиции.

Водителей в очередной раз призвали соблюдать безопасную скорость и дистанцию, а также, учитывая погодные условия и дорожную обстановку, посоветовали воздержаться от поездок на большие расстояния и максимально ограничить время пребывания на улице.

Напомним, в среду 14 ноября с 10:00 в связи с ухудшением погодных условий и скоплением транспорта введено оперативное положение для троллейбусов, автобусов и трамваев.

Сейчас транспорт курсирует с отклонением от расписания движения.

Отметим, что 14 ноября в Киеве синоптики ожидают до 6 сантиметров снежного покрова.

Накануне Укравтодор сделал предупреждение водителям. Также в связи с ухудшением погодных условий автовладельцев просят отдавать предпочтение общественному транспорту и не парковать машины вдоль дороги.