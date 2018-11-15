Украина фото Нападение на Андреевскую церковь Киева - охрану нейтрализовали газом

2018-11-15 11:13 345

В здание Андреевской церкви в Киеве неизвестные утром в четверг, 15 ноября, кидали "коктейли Молотова".

"В столичную полицию обратился охранник Андреевской церкви: он сообщил, что двое неизвестных бросили к входной двери церкви две стеклянные бутылки. На место происшествия немедленно выехали наряды полиции и следственно-оперативная группа Подольского управления полиции. В результате происшествия пострадавших нет, возгорания не произошло", - сообщает пресс-служба полиции Киева.

Охранники пытались задержать злоумышленников, однако те применили против них газовые баллончики.

Правоохранители общаются со свидетелями и устанавливают видеокамеры, которые могли зафиксировать правонарушение и злоумышленников.

Пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий Зоря сообщил на своей странице в Facebook, что инцидент произошел около 7:20. В ходе нападения пострадал священник - комендант помещения: против него нападавшие применили силу и газовый баллончик.