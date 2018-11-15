Мир Почему Цукерберг запретил топ-менеджерам Facebook пользоваться iPhone

2018-11-16 09:11 174

Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг запретил топ-менеджерам пользоваться гаджетами компании Apple как на рабочем месте, так и на публике.

По данныым The New York Times, запрет на использование iPhone руководство Facebook получили якобы из-за ссоры Цукерберга и главы Apple Тима Кука. Последний раскритиковал соцсеть за слив данных пользователей, и Цукерерг пришел в ярость.

Кук был одним из тех, кто открыто критиковал Цукерберга после массовой утечки данных с Facebook. Соцсеть попала в масштабный скандал и потеряла много денег.

Накануне Apple также "просела" в финансовом плане. За месяц Apple потеряла доход за 30 лет. Это связано с падением стоимости акций компании из-за низкого спроса на новую продукцию.