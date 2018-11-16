Украина У Кличко просят не паниковать - в Киеве пройдут масштабные и шумные учения спасателей

2018-11-16 15:46 153

Жителей столицы просят не паниковать, по городу будет проходить массовое передвижение большого количества аварийной и спасательной спецтехники.

С 20 по 22 ноября в Киеве состоятся масштабные командно-штабные учения спасательных служб на случай возникновения чрезвычайных ситуаций в мирное время и в особый период.

Как сообщили в КГГА, в рамках учений участники отработают практические задачи на местах в разных районах Киева.

Чиновники также предупреждают, что 20 ноября учения будут проводиться с возможным запуском электросирен в Оболонском районе и 21 ноября - в Днепровском и Деснянском районах.

"Призываем жителей города не паниковать в случае передвижения по городу большого количества аварийной спасательной техники (к учениям будут привлечены более 50 единиц техники), включения сирены и с пониманием относиться к возможным неудобствам через практическую отработку общегородских учений", - говорится в сообщении КГГА.

Так, 20 ноября планируется привлечь от 70 до 160 человек и до 12 единиц техники, 21 ноября - от 8 до 79 человек и до 7 единиц техники, 22 ноября – от 23 до 170 человек и до 8 единиц техники.