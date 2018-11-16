Мир Семьи погибших при падении борта Lion Air в Индонезии подали в суд на Boeing

2018-11-16 14:44 90

Родители 26-летнего доктора Рио Нанда Пратама, который погиб при крушении самолета авиакомпании Lion Air в Индонезии, подали иск против компании Boeing.

"Семья погибшего в авиакатастрофе Lion Air подала в суд на Boeing, утверждая, что авария, возможно, была вызвана проблемой с системой управления полетом в самолете", – сообщает Jakarta Post.

Напомним, лайнер Boeing 737 авиакомпании Lion Air упал в море 29 октября. Boeing летел из Джакарты в Пангкалпинанг (Индонезия). Через 13 минут после взлета самолет потерял связь с наземными службами. Перед аварией экипаж Boeing 737 запрашивал у авиадиспетчерской службы разрешение на возвращение в аэропорт.

На борту самолета находилось 189 человек. Все они погибли. Позже стало известно, что Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air разрушился от сильного удара о поверхность Яванского моря.