Украина Стали известны подробности ограбления инкассаторов

2018-11-18 00:01 135

 

Во время нападения был сбит водитель инкассаторской машины. В банке пообещали вознаграждение в размере 100 тысяч гривен за информацию о нападении.

Инкассаторскую машину ПриватБанка ограбили во время плановой инкассации местного банковского отделения, расположенного вблизи железнодорожной станции Ирпеня, сообщили в субботу, 17 ноября, в пресс-службе банка.

Сбив водителя-инкассатора угнанным автомобилем и заблокировав выезд инкассаторского авто, угрожая применением оружия и физической силы, грабители смогли завладеть кассетами с деньгами для банкомата и скрыться.

Отмечается, что водитель инкассаторского автомобиля получил телесные повреждения.

По данным банка, из инкассаторского авто похищено 1,8 млн грн в специальных кассетах, предназначенных для загрузки банкоматов, что "значительно снижает шансы грабителей избежать ответственности".

В банке также пообещали вознаграждение в размере 100 тысяч гривен за любую информацию о личности преступников или местонахождении похищенных кассет для банкоматов.

Ранее сообщалось, что полиция ввела в Киевской области план Перехват из-за ограбления авто инкассаторов в Ирпене.

Напомним, в конце сентября в Одессе напали на инкассаторов. При этом двоих из них ранили. За неделю до этого в Одессе грабители с травматическим оружием также совершили нападение на автомобиль инкассаторов.

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