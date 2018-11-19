Украина Под Киевом мужчина забрал у магазинного вора пистолет и застрелил его

2018-11-19 15:46 144

В селе Стадница Тетиевского района Киевской области застрелили мужчину, который пыталася обокрасть магазин.

Как сообщили в региональном управлении Нацполции, в три часа ночи на мобильный телефон хозяина магазина поступило смс-сообщение о срабатывании сигнализации. Мужчина и его зять отправились в торговое заведение. Навесной замок на входной двери был сорван.

"Владелец магазина остался на улице, а его зять зашел в помещение. Там он обнаружил злоумышленника с оружием в руках. Молодой человек не растерялся и выхватил у вора пистолет. Однако у того была еще одна единица оружия. Убегая, вор начал стрелять. В ответ родственник владельца магазина, защищаясь, выстрелил. Пуля попала беглецу в область шеи", – говорится в собщении.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Оружие изъято и направлено на экспертизу.

Вором оказался мужчина, которого ранее неоднократно задерживали за кражи. Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Решается вопрос о квалификации данного инцидента.

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