Мир Бензиновые протесты во Франции: волнения затухают, но есть жертвы и пострадавшие

2018-11-20 14:43 105

Количество пострадавших в акциях протеста во Франции против повышения налогов на топливо достигло 528 человек.

Как заявил глава МВД страны Кристоф Кастанер, 17 человек получили серьезные травмы, один человек погиб. В столкновениям с протестующими пострадало 92 сотрудника правоохранительных органов.

Главный коп Франции также выразил надежду, что народные волнения затухают. Так, вчера на улицы вышли 27 тысяч человек, тогда как в первый день акции, 17 ноября, - 288 тысяч.

Кастанер пообещал, что полиция будет и дальше препятствовать протестующим перекрывать автомобильные дороги.

Напомним, с 1 января 2019 года во Франции налог на дизельное топливо вырастет на 6,5%, а на бензин — на 2,9%. В начале этого года налоги уже подняли на 7,6% и 2,9% соответственно.

Правительство заявляет, что это не только поможет наполнить казну, но и полезно для экологии и здоровья французов, которые, возможно, начнут больше пользоваться велосипедами и ходить пешком.

Дизельное топливо во Франции в этом году уже подорожало на 16%, один литр в среднем по стране стоит 1,48 евро. 95-й бензин вырос в цене на 5% - до 1,47 евро/литр.

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